Microtransacties in Assassin’s Creed: Valhalla onder vuur

Assassin’s Creed Valhalla fans hebben massaal uitgehaald naar Ubisoft, omdat de store minstens zoveel pantserset microtransacties heeft als dat er beschikbaar zijn in de game.

In een Reddit bericht heeft een fan van Assassin’s Creed Valhalla zijn ontevredenheid gedeeld over Ubisoft’s microtransacties.

Zo verteld hij dat de ontwikkelaar:

“gewoon blijft doorgaan met belachelijke troep toe te voegen aan de microtransactie winkel. Ze melken de geldwalvissen met content waar maar een klein percentage van de spelers van kunnen genieten.”

Het bericht is maar liefst vijfduizend keer omhoog gestemd. Daarbovenop voegt de schrijver toe dat: “een deel cosmetisch is, maar dat een groter deel de gameplay beïnvloed en best wel ‘overpowered’ is.”

“Er zijn negen pantsers beschikbaar die je doormiddel van normale gameplay kan dragen in de basis game. Hieronder vallen niet de Vinland outfits (die je maar in een klein gedeelte kan gebruiken). De nutteloze standaard tuniek waarmee je begint, de legacy Bayek outfit die krijgt van het Uplay beloningssysteem. Of de pantserset die beschikbaar is als je via Amazon Prime koopt. Er zit uiteraard ook de wekelijkse selectie niet bij die via de microtransactie winkel kan kopen van Reda.” Aldus u/Zuazzer.

De Reddit schrijver geeft aan dat hij en de andere spelers die meer dan honderd dollar aan de Collector’s editie hebben uitgegeven heel weinig daarvoor hebben gekregen in de vorm van extra pantsers en dergelijke. Bovendien vind hij het raar dat er niet meer fans over klagen.

Reageerders halen Origins en Odyssey aan en benadrukken het langer bestaan van dit probleem, echter is het volgens hun dit keer wel een stuk erger. Als vergelijking wordt Middle-Earth: Shadow of War aangehaald welke uiteindelijk om deze reden alle microtransacties moest verwijderen.

Tot nu toe heeft Ubisoft niet gereageerd op het bericht of publiekelijk een uitspraak gedaan over dit probleem.

