Microsoft werkt aan omweg om xCloud naar iOS apparaten te krijgen

Microsoft is druk bezig om van Project xCloud een browser-based app te maken, zodat ze de restricties van Apple kunnen omzeilen.

De service werd in eerste instantie alleen voor Android aangekondigd, maar Microsoft was aan het onderzoeken naar een iOS-versie. Deze leek in eerste instantie niet mogelijk doordat de Apple App Store-beperkingen vereisen dat elke app afzonderlijk ter beoordeling wordt ingediend.

Dit is de belangrijkste reden waarom niemand, inclusief Microsoft en Google met Stadia, zijn game-streamingdiensten op iOS correct kan aanbieden. Het zou voor deze bedrijven niet logisch zijn om elk afzonderlijk spel ter beoordeling in te dienen, omdat dat het doel zou verslaan.

De oplossing, volgens een nieuw Business Insider-rapport, is om simpelweg toegang te bieden via een webbrowser en de App Store helemaal te vermijden. Microsoft heeft het personeel naar verluidt al geïnformeerd over dit plan, dat in 2021 werkelijkheid zal worden.

Phil Spencer zou aan het personeel van Microsoft hebben laten weten dat ze Game Pass op iOS zullen krijgen. Hiermee is Microsoft niet de enige die dit als oplossing gebruikt. Ook Amazon gebruikt voor Luna een browser-based app om deze op iOS te krijgen.