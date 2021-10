Microsoft werkt mogelijk aan een actie-RPG met Wutang soundtrack

Volgens de bekende geruchtenmolen werkt Microsoft samen met Brass Lion Entertainment aan een actie-RPG met Wutang muziek.

Dit claimen diverse industrie insiders van Windows Central, die worden gesteund door Jeff Grub.

“Het is de bedoeling dat de campagne je tientallen uren zoet houdt, compleet met endgame dat bestaat uit seizoensgebonden contentdrops en andere updates”, zegt Windows Central. “Je kunt buit, wapens, uitrusting enzovoort verkrijgen, zowel in procedurele dungeons als in meer op maat gemaakte evenementen.”

Wu-Tang Clan, de band, zal naar verluidt het voortouw nemen bij het maken van de soundtrack van de game. Maar wat betreft meer informatie over het spel, er is niet veel informatie beschikbaar.

Brass Lion-medeoprichter Manveer Heir plaatste eerder dit jaar al een Tweet, waarin hij te kennen geeft dat de ontwikkelaar aan “een onaangekondigde actie-RPG met een dope anime-esthetiek” werkt. Dat komt aardig overeen met de geruchten die nu de ronde doen.

De studio is opgericht door Bryna Dabby Smith (die heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van Sleeping Dogs) en Rashad Redic (die aan Skyrim en Fallout heeft gewerkt). Heir heeft zelf meegewerkt aan Mass Effect.

Hoewel er geen officiĆ«le informatie is onthuld over Shaolin – of wat de uiteindelijke naam ook mag zijn – merkt een vacature op de Brass Lion-wervingspagina op dat de studio werkt aan een game die is gericht op “de volgende generatie consoles en pc”. Een ander merkt op dat het wordt gemaakt met Unreal Engine 4 (bedankt, NME).

Op het moment van schrijven zijn dit slechts geruchten, noch Brass Lion Entertainment noch Microsoft hebben de informatie in de berichtgeving van Grubb of Windows Central bevestigd.