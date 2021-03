Microsoft werkt aan 1080p xCloud streaming

Microsoft test momenteel een 1080p streaming resolutie uit voor zijn Xbox Game Pass Cloud Gaming dienst (xCloud). Deze hopen ze later dit jaar te introduceren.

De cloud streaming dienst die eerder bekend stond als Project xCloud zal vermoedelijk later dit jaar de resolutie van de service upgraden naar 1080p.

Volgens een nieuw verslag van WindowsCentral heeft een anonieme (maar ‘vertrouwde’) spel ontwikkeling bron recentelijk een afbeelding gedeeld van Hellblade op xCloud. Hierin is duidelijk te zien dat de game op een resolutie van 1080p loopt. Dit is een zeer grote verbetering vergeleken de beperkte 720p die tot nu toe beschikbaar was voor de service.

Meeste mobiele handset werken op een resolutie van minstens 1080p. Door de resolutie te verhogen zou Xbox meer spelers kunnen lokken om Xbox Game Pass games op hun mobiele apparaten te spelen.

De games zijn tot nu toe gelimiteerd geweest tot 720p om te zorgen voor een stabiele verbinding tijdens het streamen. Echter hierdoor kan het beeld op sommige momenten een beetje vaag en ongedefinieerd zijn.

Microsoft wil in het komende jaar de Xbox cloud streaming servers upgraden van Xbox One naar Xbox Series X architectuur. Het ultieme doel is om de xCloud streaming service goed te laten lopen op zowel pc als consoles. Dat de service dan op een ongehinderde 1080p kan streamen is daarom een logische stap.

Microsoft wil ongetwijfeld zorgen dat zijn eigen Cloud Gaming streaming service kan concurreren met de andere bedrijven die al 1080p game streaming bieden aan hun klanten. Zo bieden onder andere Google Stadia, Amazon Luna, Geforce Now al een tijdje deze mogelijkheid.

Xbox Game Pass Cloud Gaming lanceerde afgelopen september in tweeëntwintig landen met meer dan honderdvijftig beschikbare games. Bovendien werd het afgelopen oktober duidelijk dat Microsoft aan een omweg werkt om xCloud naar iOS apparaten te krijgen.