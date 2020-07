Microsoft heeft laten weten dat ze de stekker uit de productie van de Xbox One X en Xbox One S All-Digital hebben getrokken.

In een verklaring laat het bedrijf aan The Verge weten dat ze deze keuze hebben gemaakt om de focus op de Xbox Series X te kunnen leggen. De enige Xbox One console die nog wel geproduceerd wordt, is de Xbox One S.

Mocht je dus nog een Xbox One X of een S All Digital willen kopen, moet je er snel bij wezen of er een tweedehands op de kop tikken.