Microsoft publiceert oude brief aan Nintendo voor overname

Microsoft heeft in 2000 een poging gedaan om Nintendo over te nemen. De brief die het bedrijf destijds stuurde, is nu onderdeel van het museum van Microsoft.

Niemand kan zich anno 2021 voorstellen dat Mario samen met de Master Chief de mascotte voor Microsoft zouden worden. Toch is er ooit een poging door Microsoft gedaan om ‘Big N’ over te nemen. Het bedrijf stuurde Nintendo een brief met daarin de interesse, echter was Nintendo duidelijk door ze gewoon keihard uit te lachen.

Dit jaar viert Xbox diens 20 jarige bestaan en de befaamde brief is weer boven komen drijven. Het maakt immers deel uit van de geschiedenis van de platform en is te vinden in de online museum die Microsoft online geknald heeft ten ere van de verjaardag van Xbox.

In de brief staat overigens het volgende geschreven:

“Beste Jacqualee, ik waardeer het dat je de tijd hebt genomen om een ​​ontmoeting met de heer Takeda en de heer Yamauchi te regelen om een ​​mogelijk strategisch partnerschap tussen Nintendo en Microsoft op toekomstige videogameplatforms te bespreken. Ik begrijp de bezorgdheid van de heer Takeda over de mogelijke samenwerking en zal proberen de richtlijnen die hij heeft aangevraagd te blokkeren.”

Hadden jullie het wat gevonden als Nintendo onderdeel van Microsoft was geweest? Laat het ons weten in de reacties!