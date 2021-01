Microsoft produceert Xbox Series-consoles volop

De current-gen consoles kende een beetje een teleurstellende lancering voor veel fans: er waren namelijk veel te weinig exemplaren om aan de vraag te voldoen. Volgens Microsoft’s Phil Spencer wordt hard gewerkt om nieuwe voorraden van de Xbox Series consoles te maken.

In een podcast van Major Nelson geeft Spencer aan dat hij veel vragen krijgt over waarom Microsoft niet meer consoles maakt en waarom ze niet eerder met de productie ervan zijn begonnen. Volgens Spencer had dit vooral te maken met logistieke problemen. Hij meldt echter wel dat Microsoft de consoles volop aan de lopende band aan het maken zijn en dat al deze banden volop draaien.

Ook Sony heeft nog steeds moeite om de voorraden aan te vullen, maar verwacht wordt dat zij tussen de 16 en 18 miljoen exemplaren dit jaar zullen produceren. Dat zijn overigens ruim 49.000 exemplaren per dag! Hoeveel Microsoft er heeft verkocht of gaat ontwikkelen, zullen we waarschijnlijk nooit horen. Volgens Spencer wil Microsoft niet dat hun medewerkers ‘leven’ voor de verkopen van hun consoles. Hiermee is de platformhouder al vanaf de lancering van de Xbox One mee gestopt.

Welke console(s) hebben jullie al weten te bemachtigen? Of hebben jullie tot op heden alleen maar misgegrepen bij de Xbox Series S/X en/ of PlayStation 5? Laat het ons vooral weten in de reacties!