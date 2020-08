Microsoft overwoog om Halo op te splitsen voor uitstel

Voor het moment dat Microsoft had beslist om Halo Infinite uit te stellen, overwogen zij en 343 Industries om de game op te splitsen.

Alhoewel het al een beetje in de lucht leek te hangen, was het toch een dingetje dat Halo Infinite uitgesteld is.

Hwt was immers de tot nu toe enige nieuwe exclusive die bevestigd is als launchgame voor de Xbox Series X. De game is al heel lang in ontwikkeling, maar blijkbaar nog niet lang genoeg. Volgens Phil Spencer was het daarom een moeilijke beslissing om de release van de game naar volgend jaar te verplaatsen.

In een gesprek met Animal Talking Show laat de baas van Xbox weten dat het ‘balen’ is dat de game niet bij de lancering van de nieuwe console is.

“Het is niet alleen teleurstellend voor de fans, maar ook voor ons. We keken er erg naar uit om de game en de console tegelijkertijd uit te brengen,” aldus Spencer.

Spencer en de leidinggevende van 343 Industries hebben nog de overweging genomen om Halo Infinite op te splitsen, maar kwamen tot de conclusie dat dit de game niet tot zijn recht zou doen.

“Het voelde voor ons allemaal niet aan zoals we de release van Halo Infinite voor ogen hadden. Ik bied alle fans mijn verontschuldigen aan. Ik houd er niet van om verwachtingen niet waar te kunnen maken. Echter weet ik dat deze beslissing op de langere termijn beter is voor zowel ons merk als de fans, ” voegt Spencer toe.

Spencer herhaalt in het gesprek dat het uitstellen van Halo Infinite geen impact heeft op de lancering van de Xbox Series X. Microsoft liet al op dezelfde dag weten dat de nieuwe console in november zal verschijnen.