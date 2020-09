Microsoft onthult prijs Xbox Series S, releasedatum lijkt gelekt

De next-gen consoles staan voor de deur en Microsoft lijkt de eerste te zijn die een specifieke prijs uitbrengt. De uitgever bevestigde namelijk een lek die deze informatie naar buiten bracht.

[Update]:Inmiddels heeft Microsoft bevestigd dat de Xbox Series S vanaf 10 november in de winkel zal liggen. Grote kans is dat zijn ‘grote broer’, de Xbox X ook dan zal verschijnen.

De Xbox Series S zal 299 euro gaan kosten. Microsoft bevestigde deze informatie op Twitter. De S zal een kleiner en betaalbaarder model zijn dan zijn ‘grote broer’, de Xbox Series X. De Series S zal dezelfde games kunnen draaien als de Series X, maar dan maximaal op 1440p.

Berichten over de Xbox Series X zijn echter nog niet bevestigd. Volgens een lek krijgt de krachtigere console een prijskaartje van 499 euro. Daarnaast zijn er berichten dat beide consoles op 10 november uit zullen komen. Dit is echter nog niet officieel bevestigd. Waarschijnlijk zullen we in de komende dagen meer te horen krijgen.

Wat denk jij? Zijn dit wat jou betreft goede prijzen voor deze consoles? Laat het ons weten.