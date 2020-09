Microsoft koopt Bethesda

Bethesda Softworks is officieel eigendom van Microsoft. De consolegigant kocht de uitgever en ontwikkelaar vanmiddag op voor ruim zeven miljard dollar.

Met de aankoop van Bethesda’s moederbedrijf Zenimax Media heeft Microsoft nu alle grote franchises van de ontwikkelaar in handen. Denk aan Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Doom en Dishonored. Op de eigen website maakte Xbox-baas Phil Spencer het nieuws bekend en kondigde hij meteen aan dat alle franchises beschikbaar komen op Xbox Game Pass. Daarnaast zegt hij dat Bethesda’s lopende projecten worden voortgezet met middelen van Microsoft.

Today we announced @Bethesda is joining the Microsoft @Xbox family and I wanted to share some thoughts on what it means for all of us.https://t.co/o1JgXS8Scg pic.twitter.com/urEcP3c3KM

— Pete Hines (@DCDeacon) September 21, 2020