Microsoft kondigt geen games aan tijdens event op 23 maart

Er werd vorige week gespeculeerd dat Microsoft een event op 23 maart zou houden, waar de platformhouder games zal laten zien. Alhoewel het klopt dat er een event is, zal er echt geen games worden aangekondigd/ getoond.

Microsoft insider Paul Thurrott meldde vorige week al dat Microsoft voor 23 maart een nieuw event op de planning had staan. Volgens Thurrott zouden er een livestream komen waarin ze informatie zouden delen over wat er voor Xbox in de pijpleiding zit. Daarop hoopte fans natuurlijk bepaalde games te zien en zo ook de Elden Ring-fans, die maar niet kunnen wachten om maar iets nieuws over de Soulslike gamee van From Software voorgeschoteld te krijgen.

Helaas ontkracht Microsoft’s marketing baas Aaron Greenberg dat er tijdens dit event nieuwe games of Elden Ring worden getoond tijdens het event. Hij ontkent dus niet dat er geen event zal plaatsvinden, maar het ziet er steeds meer uit dat het minder interessant is voor ons.

Elden Ring werd immers ook voor het eerst tijdens een event van Microsoft getoond en het is logisch dat fans dan een update tijdens een soortgelijk event verwachten.

Just to set expectations: this is not happening. There are always things we have in the works, but nothing coming soon that would feature game announcements or world premieres like this. https://t.co/nO868SCbpZ — Aaron Greenberg ‍♂️U (@aarongreenberg) February 28, 2021

We hoeven overigens niet heel lang op nieuws over Elden Ring te wachten. Althans als we de journalist Jeff Grubb mogen geloven. Die claimde vorige maand dat nieuws over het nieuwe IP van From Software ‘nabij’ is. Wellicht dat het dan toch klopt dat Bandai Namco binnenkort met een eigen event op de proppen komt?!