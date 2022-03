“Microsoft heeft twee Xbox showcases in de planning staan”

Nu Sony al behoorlijk sterk aan 2022 begonnen is en Nintendo ons al lekker heeft gemaakt voor de komende tijd is de blik naar Microsoft gericht. De platformhouder lijkt nog bij te komen van een druk najaar, maar wat heeft men allemaal in 2022 voor ons in petto?!

Volgens Nick Baker moeten fans nog even geduld hebben, maar heeft Microsoft twee Xbox Showcases in de planning staan. De eerste zou in mei worden gehouden en de tweede in september. Althans dat claimt hij in een forum.

Het is opmerkelijk dat er dus geen E3 persconferentie lijkt te komen, wat weer het gespeculeer aanwakkert dat ook de digitale E3 mogelijk niet door zou gaan. Al claimt Tom Henderson juist weer dat deze wel gewoon plaats gaat vinden.

Het is overigens nog niet dat de twee Xbox showcases door Microsoft bevestigd zijn, dus houd neem het vooralsnog allemaal met een flinke korrel zout.