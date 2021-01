Microsoft geeft lijst met Xbox exclusives voor 2021 vrij

Ondanks dat Microsoft twee maanden naar de release van de Xbox Series-console geen grote AAA-exclusives heeft uitgebracht, staan er toch een behoorlijk lijstje met games voor dit jaar op de planning.

De platformhouder heeft namelijk een lijst vrijgegeven met daarin de exclusives voor Xbox-platforms. Daarnaast laat Microsoft weten dat dit lijstje nog niet helemaal compleet is, aangezien er nog onaangekondigde games zijn, maar het geeft in ieder geval een idee wat er te wachten staat.

Adios – 2021

The Artful Escape – 2021

The Ascent – 2021

The Big Con – 2021

CrossfireX – 2021

Dead Static Drive – 2021

Echo Generation – 2021

ExoMecha – 2021

Exo One – 2021

The Gunk – 2021

Halo Infinite – 2021

The Last Stop – 2021

Lake – 2021

Little Witch in the Woods – 2021

The Medium – January 28

Microsoft Flight Simulator – Summer 2021

Psychonauts 2 – 2021 – (Niet een exclusive aangezien deze ook naar de PS4 komt, maar wel een game die vanaf dag 1 op Xbox Game Pass staat)

RPG Time – 2021

Sable – 2021

Scorn – 2021

She Dreams Elsewhere – 2021

Shredders – 2021

Song of Iron – 2021

Tunic – 2021

Twelve Minutes – 2021

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy – 2021

Warhammer 40K: Darktide – 2021

Way to the Woods – 2021

The Wild at Heart – 2021