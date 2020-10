Microsoft gaat lancering Xbox Series X/S vieren met een feest

Microsoft wil de lancering van de Xbox Series X en S vieren met een feest, dat uiteraard gezien de pandemie digitaal wordt gehouden.

Microsoft organiseert op dinsdag 10 november, de wereldwijde launchdag van de consoles, een live viering van de lancering van Xbox Series X en Series S.

De platformhouder waarschuwt echter dat je geen groot nieuws tijdens de show hoeft te verwachten. Het is meer een kans om gaming te vieren en daarbij de lancering van de nieuwe consoles te eren.

“We nodigen je uit om je apparaat naar keuze uit te pakken en samen met Team Xbox, je favoriete ontwikkelaars en onze partners te spelen, rechtstreeks vanuit je huis over de hele wereld”, schrijft Xbox-chef Phil Spencer.

De aankondiging is erg vaag over wat we kunnen verwachten, maar we weten wel dat de show zal pronken met games van de volgende generatie en interviews met ontwikkelaars zal bevatten. Zoals bij elk lanceringsevenement, zal de stream ons ook hoogtepunten van de lancering van over de hele wereld brengen.

Het begint allemaal om 20:00 Nederlandse tijd en het is te volgen op YouTube, Twitch en Facebook Gaming.