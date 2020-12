Microsoft Flight Simulator is nu beschikbaar in VR

De nieuwste update van Microsoft Flight Simulator bracht de VR-mogelijkheden met zich mee.

Spelers kunnen nu van het spel genieten via verschillende VR-headsets, zoals de Oculus Rift of andere opmerkelijke alternatieven voor pc-headsets.

De Microsoft Flight Simulator-franchise bestaat al jaren. Fans konden echt geen genoeg krijgen van deze simulatorserie en de nieuwste aflevering zat boordevol inhoud. Er waren talloze vliegtuigen aan het spel toegevoegd, samen met zeer gedetailleerde luchthavens, waarvan sommige met de hand zijn ontworpen, zodat alles er precies zo uitzag als in het echt.

Met de kracht van Bing was het ontwikkelingsteam natuurlijk in staat om spelers een zeer gedetailleerde wereld te bieden om binnen te vliegen. Het is gebaseerd op satellietbeelden om niet alleen landmassa’s maar ook steden en populaire locaties te verfijnen. Nu lijkt het erop dat er misschien een reden is om die uren gameplay in te loggen met de pc-versie van Microsoft Flight Simulator. Er is onthuld dat er een nieuwe update wordt gelanceerd waarmee spelers de game in VR kunnen spelen.

VR is een grote hit binnen de videogame-industrie van deze generatie consoles. We hebben verschillende headsets zien lanceren voor het pc-platform, samen met de opname van de PlayStation VR-headset. Met de verschillende VR-headsets zijn sommige games natuurlijk exclusief voor een bepaald merk headsets. Dat zal niet het geval zijn voor de Microsoft Flight Simulator VR-update, omdat het erop lijkt dat elke headset die op het pc-platform werkt, compatibel zal zijn.

Dit wordt een grote update en we zijn er zeker van dat VR-enthousiastelingen weinig in handen zullen hebben. Microsoft Flight Simulator in combinatie met VR zou de ervaring nog beter moeten maken.

Voorlopig lijkt het erop dat de VR-update op 22 december 2020 uitkomt voor het pc-platform, wat betekent dat we niet lang hoeven te wachten voordat we echt in deze game kunnen duiken met een nieuwe manier van onderdompeling.