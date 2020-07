Microsoft’s Xbox Games Showcase is alweer achter de rug, mocht je het gemist hebben? Geen probleem, want we hebben alle aankondigingen op een rijtje gezet.

Het goede nieuws van Microsoft is dat alle games die vandaag zijn onthuld via Xbox Game Pass te verkrijgen zijn. Dus als je abonnee bent, staat er je heel wat leuks te wachten.

Microsoft begon de show met Halo Infinite en dat was ook eigenlijk wel het meest logische. Fans wachten al zo lang op deze game en werden dan ook bediend met acht minuten aan singleplayer gameplay.

De ‘verrassing’ van de show was natuurlijk de afsluiter. Jammer genoeg werd er al maanden gespeculeerd over een nieuwe Fable en vandaag heeft Microsoft bevestigd dat Playground Games aan een nieuw deel werkt.

Obsidian komt binnenkort al met Grounded, dat later dit jaar ook naar Xbox Series X komt, maar is ook al bezig met de volgende game. Avowed is de nieuwe RPG van de ontwikkelaars achter The Outer Worlds en Fallout: New Vegas.

Een van de game waar ik persoonlijk erg benieuwd naar was of die zou komen, kwam gelukkig ook voorbij. Turn 10 maakt namelijk een nieuwe Forza Motorsport voor de Xbox One en Xbox Series X. De next-gen versie belooft 4K en 60fps en de trailer ziet er in ieder geval erg goed uit!

Daarnaast werd er nog veel meer aangekondigd, namelijk: