Microsoft en Bethesda houden gezamenlijke E3 persconferentie op 13 juni

Microsoft en Bethesda houden dit jaar voor het eerst samen de E3 persconferentie en we weten wanneer we voor de buis klaar moeten zitten.

Via een Tweet laat Microsoft weten dat de E3 persconferentie op 13 juni om 19:00 (Nederlandse tijd) zal worden gehouden.

Er is eigenlijk nog weinig bekend over wat er precies wordt getoond. Het is niet dat Microsoft al een hype is gestart van games die we eerder al zagen. Sterker nog: er wordt zelfs gespeculeerd dat Hellblade 2 niet van de partij is en dat we geen Forza Motorsport krijgen, maar een Forza Horizon 5. Hoe dan ook over twee weken zullen we het allemaal te horen krijgen!