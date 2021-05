Microsoft en Bethesda houden dit jaar gezamenlijk de E3 2021 persco

Microsoft en Bethesda gaan dit jaar de E3 persconferentie samen houden, aangezien laatstgenoemde onderdeel is van eerstgenoemde.

Dit nieuws werd nog maar even voor de zekerheid bevestigd door Xbox Games Studios baas Matt Booty in een gesprek met Le Figaro (alleen voor abonnees). Daar wordt gesproken over een conferentie die binnen een paar weken wordt gehouden. Aangezien de E3 over drie weken is, weten we eigenlijk wel wanneer we deze kunnen verwachten.

In het verleden gaven zowel Microsoft als Bethesda hun eigen E3 shows, maar daar komt door de recente overname natuurlijk verandering in.

Wat Bethesda van plan is, blijft natuurlijk een grote vraag. Volgens The Wall Street journo Jason Schreier zal Starfield de revue passeren, maar is deze nog ‘verre van klaar’. De game zou zelfs pas eind 2022 te verwachten zijn. Het zou mooi zijn als de uitgever ook met een update over de nieuwe Elder Scrolls komt, maar deze wordt pas na Starfield verwacht, dus de kans is klein.

Wat Microsoft betreft kunnen we natuurlijk weer een show vol ‘world premiers’ en ‘exclusives’ verwachten. We hopen dat we meer over Perfect Dark, Fable en Avowed gaan horen en dat er duidelijkheid komt over welke Forza er dit jaar verschijnt. Kortom veel om naar uit te kijken.