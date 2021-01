Microsoft deed pogingen om Nintendo, EA en Square Enix over te nemen

Voordat Microsoft de eerste stappen op de consolemarkt had gezet, werden er door het bestuur van het bedrijf serieuze gesprekken gevoerd met onder andere Nintendo, EA en Square Enix.

In een artikel van Bloomberg wordt de totstandkoming van de Xbox behandeld en daarbij zijn ook allerlei Microsoft-medewerkers betrokken voor interessante verhalen. Microsoft wilde met de allereerste console de focus op exclusieve games leggen en had daarom gesprekken met EA, Nintendo en Square (de naam van Square Enix tot 2003).

Het is niet dat Microsoft niet genoeg moeite deed om de overnames rond te maken, want Steve Ballmer (CEO van Microsoft) ging de wereld rond om deals met de bedrijven te maken. Zo had Microsoft grootste plannen met Nintendo door hun voor de games verantwoordelijk te maken. Microsoft zou zelfs alle technische gegevens van de Xbox met Nintendo hebben gedeeld, maar die zagen het eigenlijk niet zitten.

Ook Square Enix zag in 1999 het niet zitten om onderdeel van Microsoft te worden en dat had voornamelijk te maken met de financiƫle kant van de deal. Ook bij Mortal Kombat-ontwikkelaar Midway Games kreeg het Amerikaanse bedrijf nul op het rekest. De ontwikkelaar had namelijk nog deals met Sony voor PlayStation-games staan.

Uiteindelijk wist Microsoft toch een studio over te nemen en dat was Bungie Software. De studio was toen nog klein en werkte aan een pc-game genaamd Halo. Echter zou het bedrijf zonder hulp niet lang overeind kunnen blijven staan, doordat het financiƫle problemen had. Ondanks interesse van Take-Two Interactive ging Bungie in op het bod van Microsoft en de rest is geschiedenis! Halo werd uiteindelijk een van de system sellers van diverse generaties Xbox-consoles.

Leuk detail is dat Microsoft in het jaar 2000 nog bijna op het punt heeft gestaan de stekker uit de Xbox te trekken. Bill Gates zou alles behalve enthousiast zijn over het idee en was zelfs van mening dat de medewerkers bezig waren om Windows kapot te maken. Echter bracht concurrent Sony de PlayStation 2 uit en werd dat door Microsoft gezien als ‘de pc voor de woonkamer’ en bracht het bedrijf in 2001 alsnog de Xbox op de markt.