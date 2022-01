Dat Microsoft nog niet klaar met shoppen was, had ik ergens wel verwacht. Echter begrijp ik de keuze van het bedrijf niet om juist nu voor een bedrijf als Activision Blizzard te gaan?!

Door rechtszaken geplaagd bedrijf

Activision Blizzard staat de laatste tijd niet bepaald goed op de kaart, vanwege de vele gevallen van seksuele intimidaties en daarnaast ook nog doordat ze ineens besloten hadden om de QA testers bij Call of Duty Warzone-ontwikkelaar te laten gaan.

Het is al erg genoeg om te horen dat dit soort gevallen niet alleen bij Activision gebeuren, maar daarover zal helaas nog wel een beerput voor open gaan. Ik wil het nu alleen over de overname van Activision Blizzard hebben, vooral door wat Microsoft namelijk niet zo heel lang heeft laten weten.

De platformhouder liet namelijk weten dat het de relatie met de uitgever zou evalueren. Je zou haast denken dat ze met dat soort “spierballentaal” bedoelen te zeggen dat ze zitten te denken om te stoppen met de relatie. Hoe krom is het dan dat je gewoon het bedrijf overneemt en nog trots bent dat het deel uit mag maken van jouw bedrijf?! Het zou nu hetzelfde zijn als een SBS 6 The Voice over zou nemen en zou laten weten blij te zijn met het “getalenteerde personeel”.

Schoon schip maken?

Het enige wat ik me kan voorstellen is dat Microsoft het bedrijf wel van een flinke hervorming gaat voorzien. Al heeft men nu al laten weten dat Bobby Kotick (de man die een medewerker bedreigde te laten vermoorden) in ieder geval tot 2023 aan het roer blijft bij Activision. Ik snap dat je de man niet zo maar kunt ontslaan, gezien dat een veroordeling is en dat niet helpt bij de strafzaak die er tegen hem gaande is, maar hoe kun je de man die zijn zakken al jaren geleden al gevuld nog belonen door zijn bedrijf van hem over te nemen?! Is het daarentegen niet heel vaak voorkomend dat als een bedrijf wordt overgenomen er wijzigingen in de top van het bedrijf worden doorgevoerd?!

Om nog maar te zwijgen over hoe dit bedrijf er qua games voorstaat. Waar Blizzard nog wat IP heeft in de vorm van Warcraft, Overwatch en Diablo is bij Activision inmiddels de focus geheel gelegd op (het uitmelken van) Call of Duty. Waar we dit overigens al jaren geleden al riepen, werken nu alle teams van de uitgever aan het maken van Call of Duty content. Om even een beeld te schetsen: Warzone verscheen bijna twee jaar geleden en heeft eigenlijk nog steeds niet een goed antwoord op cheaters, ondanks het introduceren van Ricochet.

Bovendien was er een hele lange tijd dat er gewoonweg gedaan werd alsof die cheaters niet bestonden en ze het veel belangrijker vonden om de zoveelste OP gun te introduceren of een personage die gewoonweg niet te zien was. Dit alleen maar om zoveel mogelijk geld aan microtransacties en de Battle Pass te kunnen verdienen!

Er zal ongetwijfeld wel een goede reden van Microsoft zijn geweest om juist nu Activision Blizzard over te nemen. Ik bekijk het nu meer van de persoonlijke kant, maar kan me voorstellen dat het juist door alle negatieve aandacht van Activision Blizzard juist voordeliger is om nu de overname door te voeren. Al vraag ik me af of daar ook rekening mee is gehouden als al die rechtszaken juist wel in het nadeel van Microsoft/ Activision gaan werken. Om nog maar te zwijgen over de bakken stront die ze over zich heen krijgen als ze toch besluiten om Call of Duty exclusief naar de Xbox en PC te brengen. Hierover kunnen we natuurlijk alleen nog speculeren, omdat de overname nog niet helemaal rond is en ook nog gekeurd moet worden. Al weten we van het verleden dat het zo maar ineens rond kan zijn.

Ik hoop gewoon dat aan het einde van het verhaal iedereen die onjuist is behandeld gerechtigheid zal krijgen en het zou natuurlijk mooi zijn als Microsoft het voor elkaar krijgt om er een frisse wind door het geplaagde