Metroid Prime 4 krijgt een teken van leven

Het is alweer een hele lange tijd stil rondom Metroid Prime 4. Echter lijkt ontwikkelaar Retro Studios weer een teken van leven te geven.

Het officiële Twitter-account van de studio heeft namelijk hun pagina van een kleine update gegeven met een nieuwe afbeelding. Daarin zien we namelijk heldin Samus en lijkt artwork voor hun nieuwste game te zijn.

Metroid Prime werd al in 2017 aangekondigd, maar werd een jaar later opnieuw van de grond af aan gebouwd. In 2018 werd Retro Studios als ontwikkelaar aan de game gezet, maar sindsdien hebben we eigenlijk heel weinig van de game vernomen. Het zou toch wel eens tijd worden dat we meer van deze game vernemen, toch?