Metroid Dread laat zich voor het eerst zien

Tijdens de Nintendo presentatie kwamen de eerste beelden naar buiten van Metroid Dread.

Metroid Dread

Een oldschool Metroid in een nieuw jasje. In aanloop naar de release van Metroid 4, krijgen we een tof zoethoudertje. Metroid Dread neemt ons weer mee naar het 2D tijdperk van de franchise. Voor het eerst sinds 19 jaar komt er een Metroid game uit in de stijl van weleer. We zien overigens ook gebieden waar de wereld draait, een beetje vergelijkbaar met Yoshi’s Wooly World. Er ontstaan op die manier 3D-achtige gedeelten in de game. Benieuwd naar de eerste beelden? Bekijk ze hier!

Metroid Dread verschijnt al op 8 oktober 2021, exclusief op de Nintendo Switch. Daarnaast verschijnen er ook Metroid amiibo’s. Voor de echte verzamelaar, een must-have.