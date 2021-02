Metro: Last Light Redux en For the King zijn gratis in de Epic Games Store

Deze week geeft Epic Games twee games gratis weg. Zowel Metro: Last Ligth Redux als For the King zijn namelijk op te pikken in de digitale winkel van Epic Games.

For the King is een mix van strategie, turn-based gevechten en roguelike-elementen. Elke playthrough is uniek met procedurele kaarten, speurtochten en evenementen. Je kunt het spelen in singleplayer met twee AI-metgezellen, coöp met één AI-metgezel of met twee andere vrienden. Pas op: als je feestje ermee stopt, moet je helemaal opnieuw beginnen.

Metro: Last Light is een geremasterde versie van het vervolg op Metro 2033, en vindt een jaar na diens evenementen plaats. For the King en Metro: Last Light Redux zijn tot 11 februari gratis, waarna ze worden vervangen door Halcyon 6: Lightspeed Edition.

Halcyon 6: Lightspeed Edition is een ruimtestrategie-RPG met basisopbouw, tactische gevechten, bemanningsbeheer en opkomende verhalen. Het is de verbeterde versie van Halcyon 6.