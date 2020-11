Metro Exodus komt naar PlayStation 5 en Xbox Series X/S; nieuw deel in de maak

Metro Exodus krijgt een next-gen upgrade voor de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Daarnaast werkt 4A games ook aan een nieuw deel in de serie.

Uitgever Deep Silver en ontwikkelaar 4A games laten weten dat Metro Exodus ‘snel’ een upgrade krijgen voor de next-gen consoles. Daarmee krijgt de game onder andere ray-tracing, betere framerate, verhoogde resolutie en kortere laadtijden.

Het is op het moment niet bekend wanneer de game verschijnt, maar het is in ieder geval onderweg. Degene die de game voor de vorige generatie console heeft, krijgt de upgrade uiteraard gratis.

Daarnaast onthult de ontwikkelaar dat er een nieuwe Metro in ontwikkeling is. Deze krijgt volledige revisie van de engine en renderer om te profiteren van de nieuwe kracht, opslag en hardware-ondersteunde ray tracing van de nieuwe consoles. Wat dat betreft hebben de Metro games er altijd al goed uitgezegd en het ziet er naar uit dat de volgende deze trend voort gaat zetten.

De nieuwe Metro krijgt overigens ook een unicum, want 4A Games werkt samen met Saber Interactive (World War Z) om een multiplayer component te maken. Dit wordt de eerste keer dat Metro dit krijgt en volgens de ontwikkelaar gaat dit niet ten koste van de singleplayer.

De ontwikkelaar laat in een reactie weten:

“Wat we ook doen, het gaat niet ten koste van onze ambities voor één speler. We hebben een toegewijd team nodig dat zich uitsluitend op de online component richt, en dit is wat onze nieuwe samenwerking met Sabre kan brengen.

Als kleine studio hebben we deze ambities nooit recht kunnen doen, en onze ideeën zijn nooit verder gekomen dan de prototypefase. Maar met de ervaring van Saber in online gaming, zijn we nu actief bezig met het verkennen van multiplayer-concepten die een nieuwe manier bieden om de wereld van Metro te ervaren. “

Verwacht volgend jaar meer informatie over deze game. Mocht je Metro Exodus niet gespeeld hebben, lees dan onze review om te lezen of deze game misschien toch iets voor jou is!