Metro Exodus Enhanced Edition komt op 6 mei naar PC

Of je Metro Exodus al gespeeld hebt of niet, een Enhanced Edition is altijd een goede reden om een game (opnieuw) te spelen, zeker als de game grafisch nóg indrukwekkender wordt.

Zoals bij veel games, nieuwe of vrij recente, wordt er Ray Tracing toegevoegd. Deze techniek zorgt voor een nog mooiere weergave van licht in games, wat voor surrealistische beelden zorgt en de mate van immersie enorm verhoogt. Althans, zo ervaar ik het. Het addertje onder het gras is dat je hier wel de juiste hardware voor nodig hebt: een videokaart vanaf de Nvidia RTX-reeks. De Enhanced Edition doet echter meer dan alleen Ray Tracing toevoegen. Zo bied het support voor DLSS 2.0, een nieuwe techniek die voor nog scherpere beelden zorgt en dit nog soepeler laat lopen en is het beter op een hogere resolutie te spelen.

Als je de normale versie hebt, kun je de Enchanced Edition gratis spelen, mits je de game via GOG, Steam, Epic Games Store of de Microsoft Store hebt. Je kunt zo verder waar je gebleven bent, je progressie wordt mooi meegenomen. Let wel op; de Ray Tracing functionaliteit is niet te uit te schakelen in de Enhanced Edition. Kan je PC het dus maar krap draaien, dan zul je de Enhanced Edition eerst moeten verwijderen. Bekijk hieronder in de video wat dit allemaal inhoud en hoe de game er uit gaat zien.