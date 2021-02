Metro Exodus Enhanced Edition draait 4K en 60 fps op PS5 en Xbox Series X met ray-tracing

4A Games heeft wat meer details van Metro Exodus Enhanced Edition onthuld. Zo weten we meer over op welke framerate en resolutie de game op de nieuwe consoles zal draaien.

In een verklaring op de officiële website laat 4A Games weten dat de versie voor de nieuwe console ray-tracing ondersteuning krijgt op alles wat licht geeft.

Daarnaast zal deze versie geoptimaliseerde shaders hebben, net als 4K textures en een FOV (Field of View) slider, waardoor je zelf kunt bepalen tot hoever je kunt kijken. Het lijkt erop dat transparante oppervlakken en ‘sfeer’ (denk aan mist enzovoort) ook goed zullen reageren op deze nieuwe verlichtingsverbeteringen, en de game zal ook GPU fp16 en DX12 ondersteunen, terwijl het met minder laadtijden draait en ook een reeks bugfixes bevat.

Voor degenen onder jullie die Metro Exodus Enhanced Edition op PS5 willen spelen zal de geüpgradede game wordt ook geleverd met DualSense-ondersteuning.

“Iedereen die verwoed heeft geprobeerd de druk op zijn Tikhar op te voeren midden in een veldslag, zal zich kunnen voorstellen wat voor soort dingen we nastreven”,

schrijft 4A.

Veel succes met het oppompen van de druk in je geweer met raiders die in je nek ademen.



Verwacht echter geen 4K op Series S.

“We gaan voor 1080p op de Xbox Series S, maar de andere bovenstaande voordelen zijn van toepassing, waaronder 60 FPS en volledige Ray Traced-verlichting”,



zegt de ontwikkelaar. Het feit dat we verbeterde verlichting en ray-tracing in 1080p op Xbox Series S kunnen krijgen, suggereert echter dat de budgetconsole van Microsoft nog steeds een zeer capabel is.

Op pc wordt de Enhanced Edition een geheel nieuwe game met dezelfde geavanceerde functies. Het ondersteunt ook DLSS 2.0, iets wat de originele release nooit heeft gekregen. Deze versie van de game zal zelfs zo geavanceerd zijn dat je minimaal een GPU nodig hebt die ray tracing ondersteunt.

Beter nog, de game is volledig gratis voor iedereen die de originele Metro Exodus al op elk platform heeft gekocht. Het enige dat je hoeft te doen, is de bijgewerkte versie van het gamebestand downloaden zodra deze is gestart.

Daarover gesproken, 4A Games verwacht dat de geüpgradede versie van de game later dit jaar zal verschijnen. Daarnaast werkt de ontwikkelaar ook nog aan een nieuwe Metro!