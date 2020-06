Melig op Zondag: Oude games krijgen fan remakes

Unreal 4 Engine is beschikbaar voor iedereen. Hierdoor krijgen fans de smaak te pakken om oude games op te poetsen.

Mario, Zelda en meer in haarscherpe kwaliteit

De Nintendo 64 spreekt nog steeds tot de verbeelding voor veel gamers. Fans proberen dus geregeld om deze oude games een prachtige nieuwe jas te geven in de Unreal 4 Engine. Geniet hieronder van Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time en meer. Echter nu met hedendaagse graphics.