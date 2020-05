Melig op Zondag: Kirby wordt gecensureerd

Het internet gaat los op een trailer van Fortnite waarin Kirby voorkomt, of toch niet?

Kirby geschrapt

Epic Games en Nintendo lijken een kleine samenwerking te zijn aangegaan. Kirby komt namelijk als cameo heeel kort voor in de nieuwe trailer van Fortnite (let goed op de eerste seconde rechtsonder de brug). Helaas lijken Sony en Microsoft niet onderdeel uit te maken van deze deal. Oplettende gamers zagen daarom een vervaagde Kirby in de trailer op het kanaal van PlayStation en Xbox. De precieze reden voor deze ‘Kirby blur’ is nog niet bekendgemaakt. Nintendo is wel scherp in het opsporen van onrechtmatig gebruik van hun IP’s. Wellicht is dit de reden voor de Kirby blur.

Gamers vinden het geweldig en reageren massaal onder de video’s. Overigens heeft Nintendo gek genoeg nog geen trailer geplaatst van deze Fortnite trailer.