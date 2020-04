Fallout 76 NPC stelen wapens van spelers

Nu Fallout 76 eindelijk NPC’s heeft, lijkt er een nieuw probleem zich voor te doen. NPC’s jatten namelijk wapens van de spelers.

Het is voor de spelers niet zo ‘melig’, maar van de problemen van de game worden we dat wel. De lancering van Fallout 76 kende al veel problemen, waarvan de meeste opgelost lijken, maar dit betekent niet dat alle updates die ervoor uitkomen allemaal ten goede zijn voor de spelers.

Fallout 76-spelers melden namelijk op Reddit dat bij bepaalde events NPC’s ineens besluiten om wapens te stelen.

De baldadige NPC’s zouden hun handen niet van andermans spullen kunnen houden, nadat de spelers dood zijn gegaan. Zo werden Riding Shotguns en Radiation Rumbles meegenomen.

Het is dus extra vervelend voor degene die de een zeldzaam wapen meebrachten naar een event en daarvoor ook veel tijd/ geld in hebben gestoken om aan ammunitie ervoor te komen. In een reactie laat een woordvoerder weten dat Bethesda het probleem onder de loep aan het nemen is.