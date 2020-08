Melig op Zondag: Vreemdste Nintendo games

We kennen Nintendo allemaal van prachtige game franchises, zoals Super Mario en The Legend of Zelda. Echter zien we het bedrijf ook geregeld experimenteren met games die uiteindelijk best vreemd zijn.

Muziek maken op de Wii

In 2008 verscheen Wii Music op de Nintendo Wii. Een game die de concurrentie aan moest gaan met games als Guitar Hero of Band Hero. Helaas pakte dat net ietsjes anders uit.



TV kijken met Pokémon

Waarom zouden al deze games moeten draaien om het vangen en trainen van Pokémon? Of het heerlijk kunnen rondreizen naar allerlei plekken? Nou, omdat deze variant van een Pokémon game erg vreemd is. De game draait om het kijken van tv kanalen en dat is het wel zo’n beetje..

In 2004 verscheen Pokémon Channel op de GameCube. Gelukkig heb ik deze game toen overgeslagen. Of waren jullie er juist ontzettend enthousiast over?



En tot slot

Hier heb ik geen beschrijving voor, dus kijk de trailer maar. Odama een game uit 2006, uitgebracht op de Nintendo GameCube.



Welke vreemde games ken jij nog meer?