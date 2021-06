Melig op Zondag: Voetbalblamage

Het Nederlands Elftal had moeten doorstoten naar de halve finale, helaas kregen wij een voetbalblamage om onze oren. Hier is een Melig op Zondag om de pijn een klein beetje te verzachten.

In FIFA kan er nog veel meer misgaan

Agh, het Nederlands Elftal is zo slecht nog niet vergeleken met deze missers. ‘Jaaaaah, die bal komt niet eens in de buurt van het doel’.



Al kan PES er ook wat van

Bestaat PES eigenlijk nog wel? Waarom horen we niets meer van deze franchise?



Oh, en ken je deze nog?

Een stukje nostalgie op deze voetbal-vreselijke zondag. Wie is er ook fan Mario Smash Football en Mario Strikers Charged Football. Iemand?



Toegift

Inazuma Eleven mag eigenlijk niet ontbreken in deze Melig op Zondag. Jammer genoeg kwam de laatste game alweer uit 2013. Level-5 Games is wel bezig met een nieuwe game in de franchise. Helaas staat deze pas gepland voor 2023.



Ik hoop dat je na het lezen en kijken van dit artikel weer iets bent opgevrolijkt. Zo niet, kijk dan eens hier of hier. Tot de volgende Melig op Zondag!