Melig op Zondag: Videogame reclames met beroemdheden

Videogame reclames zijn er in alle soorten en maten. De reclames die mij toch vaak opvallen, zijn die met beroemdheden erin. Sommige zijn ook wel in Nederland te zien geweest, maar de meesten waarschijnlijk niet. Hieronder een kleine greep uit de ‘Celeb Commercials’.

Call of Duty: Black Ops III

‘No matter who you are, there’s a soldier in all of us’. Dat is de catchy slogan van deze reclame. Zie jij nog meer bekende gezichten naar Michael Jordan?



Super Mario 3D Land

Deze reclame is best wel heftig voor Nintendo begrippen. Er zit in ieder geval best wat volwassen humor in. Een actrice uit Sex & The City is ook vragen om problemen natuurlijk.



Star Wars Battlefront

Deze zangeres/actrice kennen we vast nog wel van de ‘Cup Song’. Zo niet, google dat maar even dan.



Beweeglijke games op de Switch

Lekker sportief doen met Serena Williams. Nintendo heeft een flinke reputatie wat betreft beroemdheden in hun reclames. De bekende tennisster is daar een goed voorbeeld van.



World of Warcraft compilatie

Er zijn veel beroemdheden die een bijdrage hebben geleverd aan deze game. Ofwel in de game zelf of via een reclame. Jullie mogen in de reacties even opnoemen wie jullie hier allemaal hebben gezien (CHUCK NORRIS).



Nintendo Switch promotie met Captain Marvel

Brie Larson kennen we natuurlijk als Captain Marvel, maar ze heeft recent nog in een Nintendo Switch reclame gespeeld. Heb jij hem op televisie voorbij zien komen?



Mooie vrouw doe het altijd goed – Game of War

Waarschijnlijk dachten de makers van deze game dat een mooie vrouw vast wel zou werken in een videogame reclame. Eerlijk gezegd had ik hiervoor nog nooit van deze game gehoord. Na deze reclame ben ik nog niet echt overtuigd om iets van Game of War te gaan spelen. Een film met Kate Upton daarentegen!



Een waardige afsluiter

Het is misschien een wat oudere reclame, echter is Robin Williams een boegbeeld geweest voor The Legend of Zelda franchise. Hij heeft zijn dochter zelfs Zelda genoemd. Helaas is deze acteur niet meer onder ons. Gelukkig kunnen we nog wel genieten van zijn acteerwerk en van deze kleine extraatjes voor ons als gamers.



Er zijn zoveel videogame reclames geweest met beroemdheden erin. Welke ben ik echt vergeten te noemen? Laat het weten in de reacties en wie weet voeg ik hem wel toe! Heb je trouwens onze Melig op Zondag over ‘Cyberbug‘ al gezien?