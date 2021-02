Er hangt liefde in de lucht vandaag, of was het toch die zweetlucht na een potje Warzone?

Romantiek als gamer op Valentijnsdag

Geniet van een aantal willekeurige filmpjes en memes over ons als gamers die genieten van Valentijnsdag. Of juist totaal niet. We kennen allemaal wel die bekende vooroordelen. Kloppen ze volgens jullie?

Fijne Melig op Zondag allemaal en tot de volgende! Oh, en hebben jullie nog niet genoeg gehad? Check dan de Valentijnsactie van Fall Guys bijvoorbeeld.