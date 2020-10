Melig op Zondag: ‘So Long Gay Bowser’

Velen van jullie met een Nintendo Switch hebben vast Super Mario 3D All-Stars voorbij zien komen. Er is iets bijzonders met Super Mario 64!

Weinig aanpassingen? Dacht het niet

De release van Super Mario 3D All-Stars kwam niet zonder slag of stoot. Er was flink wat kritiek op de bundel, vanwege de prijs/kwaliteit verhouding. Zo heeft Super Mario 64 amper visuele aanpassingen (geen full HD bijvoorbeeld), zit Super Mario Galaxy 2 niet bij de bundel inbegrepen en kan de game maar tot maart 2021 worden gekocht. Toch maakt dat voor de Nintendo fanbase niet uit; Super Mario 3D All-Stars verkoopt goed. Het zijn ook nog steeds drie fantastische games die er alledrie nog steeds goed uitzien. Ze hebben alledrie zo hun eigen charme. Nintendo fans waren ook niet verontwaardigd over de kwaliteit van de games, maar om een enkele aanpassing.

Nintendo heeft namelijk besloten om een aangepaste versie van Super Mario 64 in de bundel te stoppen. Een versie die alleen in Japan is verschenen, de zogeheten Shindou Pak Taiou versie. In deze versie zitten wat verbeteringen ten opzichte van het origineel, waaronder de aanpassing van een belangrijke zin in de game. ‘So Long Gay Bowser’ (zoals bijna iedereen het hoort), is in deze Super Mario 64 namelijk vervangen door Bye Bye. Twitter ging daar natuurlijk flink over los:

this is why mario doesn't say so long gay bowser pic.twitter.com/ZfFtLfNatf — ɔɔᴉN (@xqcA_) September 18, 2020

Dit zijn maar enkele voorbeelden, laat het ons weten als jij nog betere hebt kunnen vinden! Wist je trouwens dat Charles Martinet heeft verteld wat Mario eigenlijk echt zegt? Volgens de stemacteur van Mario zegt hij: ‘So Long Kinga Bowser’.