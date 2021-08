Het grote nieuws is daar! Op 11 november verschijnt Skyrim op alle consoles. De verwachtingen zijn hoog gespannen by Bethesda. Todd Howard is er klaar voor en kan niet wachten om de game uit te brengen.

Skyrim, game of the year potentie

Zijn jullie net zo enthousiast over de aankomende release van Skyrim als onderstaande mensen? Laat het ons weten in de reacties.