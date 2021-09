Melig op Zondag: Nostalgie of Ouderwets?

Deze titel gaat vast nog wel eens terugkomen in een Melig op Zondag. Vandaag houd ik het simpel; mensen reageren op games en consoles van vroeger.

Hoe gaat de console aan?

Voor sommigen zal deze Melig op Zondag als pijnlijk worden ervaren. Voor anderen zal het een flashback zijn naar mooiere tijden. Laten we beginnen met de console die niet iedereen meer kent..



Nintendo 64 games spelen

Heb jij goede herinneringen aan de Nintendo 64? Of heb je er nooit op gespeeld? Welke vraag je ook met ‘ja’ beantwoordt, deze video’s zijn het kijken waard. De frustratie van deze games is tijdloos.



De magische handschoen

Daar was opeens de Power Glove. Het werkte allemaal niet geweldig, maar het idee erachter was veelbelovend. Met de komst van VR, zien we deze techniek eigenlijk weer een beetje terugkomen.



Hoe voelt deze Melig op Zondag voor jou? Als een grote nostalgie-rit of zijn de reacties uit deze video’s te pijnlijk om te zien? Er komen steeds meer generaties gamers bij, dus wat voelt voor jou als nostalgie of wanneer voel jij je oud?