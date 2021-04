Melig op Zondag: Nintendo Live Action Filmpjes

Soms beland je bij YouTube op rare plekken. Vandaag kwamen er live action versies van Nintendo franchises voorbij. De ene beter dan de andere. Jullie kunnen dit vast veel beter beoordelen dan ik. De kwaliteit varieert van een goede amateur tot aan een indie filmstudio!

Donkey Kong

Hoewel het spel Donkey Kong heet, speelt Mario hier natuurlijk een vrij grote rol. Deze live action versie ziet er heel tof uit. Gewoon gemaakt door een enthousiaste YouTuber die op mijn feed verscheen.

Uiteraard mag Metroid niet ontbreken

Sinds bekend is dat er onder het pak een vrouw schuilgaat, zijn er heel veel live action filmpjes te vinden. Waarschijnlijk ook op die bekende website die begint met een ‘p’ en eindigt op ‘hub’. Deze twee filmpjes kwamen langs en vond ik een plekje waard in deze Melig op Zondag.



The Legend of Zelda

Nog een franchise die zich volgens mij perfect leent voor een live action serie op Netflix! Zolang we daar niet van kunnen genieten, zijn er genoeg fanmade versies op YouTube te vinden, zoals deze. Kijk en geniet, want deze is zeker de moeite waard!

Toegift van een bijna Nintendo franchise

We hebben het er wel eens over gehad. Pokémon wordt altijd als onderdeel van Nintendo gezien, maar helaas. Dat zit iets ingewikkelder in elkaar. Daar gaan we het nu niet over hebben, want ook van Pokémon zijn er genoeg live action filmpjes te vinden. Geniet bijvoorbeeld hier maar eens van (of niet).

Wij hopen weer dat jullie zo het laatste stukje van de zondag door kunnen komen. Heb jij iets grappigs of iets heel gaafs voorbij zien komen op het internet qua gaming? Laat het ons weten via de comments of stuur een mailtje naar r.buckert@gamingnation.nl