Melig op Zondag: Muzikale (Rhythm) videogames

Om nog even in het sfeertje van het Songfestival te blijven, zijn hier een aantal muzikale videogames. Welke heb jij wel eens gespeeld?

Guitar Hero

De eerste franchise die me te binnen schoot. Guitar Hero games waren en zijn voor velen nog steeds geweldig. Tenminste, totdat je op internet naar de pro’s ging kijken. De moed zakte mij meteen in de schoenen, maar in mijn omgeving was ik in ieder geval de beste!



Wii Music

Laten we meteen van een geweldige muziek game, overgaan naar dit. Wii Music was gewoon te bizar voor woorden. Ik heb de game zelfs in mijn bezit, alleen heb ik het nooit met anderen durven spelen. Ben jij fan van Wii Music?



Taiko No Tatsujin

Misschien wel één van mijn meest gewilde games voor thuis. Helaas heb ik nog geen kans gezien om de speciale drumset voor een goede prijs te pakken te krijgen. Taiko no Tatsujin is een must-have voor de fans van anime of rhythm games. Eerlijk toegegeven; de Joy-Cons doen hier hun werk echt prima. Ze zijn wel iets minder precies dan de drums, maar voor een budget oplossing is het perfect.



Rhythm Paradise

Nog zo’n heerlijke Rhythm franchise, deze keer op de handhelds. Ik heb deze game echt kapot gespeeld op mijn Nintendo DS. Er kwamen later nog andere delen uit, maar dit eerste deel bleef eigenlijk mijn favoriet.



SingStar

Tot slot is dit natuurlijk de echte Songfestival game die niet mag ontbreken in dit lijstje. SingStar betekent voor mij een hoop nostalgie. Op verjaardagen was deze game ontzettend populair. Gezellig zingen met de hele familie. Tijden veranderen echter en ik heb na het PlayStation 2 tijdperk eigenlijk geen SingStar microfoon meer aangeraakt. Jullie wel?



Genoten van dit muzikale lijstje? Misschien vind je mijn vorige Melig op Zondag dan ook wel leuk. Fijne zondag!