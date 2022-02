Melig op Zondag: Kirby’s Mondvol-Vorm

Een nieuwe Kirby game is onderweg! Na de laatste video tijdens de afgelopen Nintendo Direct is het internet aan de haal gegaan met de ‘Mondvol-Vorm’.

Kirby de zuigkoning!

Dat Nintendo (en de rest van het internet) lekker losgaan op Kirby is niet zo verrassend. Zijn speciale eigenschap is namelijk om alles op te zuigen. In Kirby en de Vergeten Wereld heeft Kirby daar nog eens wat speciale benamingen bij gekregen. Wat dacht je bijvoorbeeld van ‘de Mondvol-Vorm’. Mensen zijn alvast begonnen met fantaseren over wat Kirby allemaal kan opzuigen. Geniet hieronder van wat welverdiend vermaak op deze stormachtige zondagavond.

Nintendo, if you’re not going to add Mouthful Mode Kirby Car to Mario Kart 8 Deluxe with the DLC then I will. pic.twitter.com/sjMBSWI8Co — GAMEGHOUL (@Gameghoul) February 9, 2022