Melig op Zondag: Epische Videogame Muziek

Vandaag is de componist Hans Zimmer jarig. Misschien gaat er nog even geen belletje rinkelen. Gelukkig spreekt in dit geval de muziek!

Hans Zimmer maakt niet alleen maar filmmuziek

Ik hoop dat velen van jullie de naam van de componist herkennen. Mocht dat echter niet het geval zijn dan weet ik zeker dat zijn muziek dat wel doet. Denk aan films als Inception, The Lion King, Pirates of the Caribbean en ga zo maar door. De soundtracks voor deze films werden gecomponeerd door deze man.

Naast het componeren van filmmuziek, heeft Hans Zimmer ook wel eens wat voor videogames gedaan. Geniet van de meester en waarschijnlijk de stoot aan nostalgie! Welke herinneringen krijgen jullie bij onderstaande nummers?