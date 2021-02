Melig op Zondag: De leukste Nintendo reclames

De komende zondagen staan in het teken van reclames. Iedere week delen we met jullie de leukste van een gamebedrijf. Vandaag is de beurt aan Nintendo.

Van NES naar Switch

Geniet hieronder van grappige, mooie of krachtige reclames die door Nintendo zijn gemaakt. Meestal zijn deze uitgezonden in het buitenland, al zal er vast ook wel wat Nederlands tussen zitten. Vanaf de Wii kun je goed zien dat de doelgroep verandert en daardoor de marketing ook wat minder pakkend wordt. Tenminste, dat is mijn persoonlijk mening. Wat vinden jullie de beste reclame van Nintendo?

