We hebben er lang, lang, veel te lang op moeten wachten. Maar het was het wachten waard, net als het wachten op deze Melig op Zondag.

Cyberbug 2077 doet zijn naam eer aan

Even zonder grapjes te maken; de game is ontzettend goed en ziet er geweldig uit. Het heeft daarmee zijn verwachtingen grotendeels weten te evenaren. Toch kwam de game uit met ongelooflijk veel bugs, glitches en andere rotzooi waardoor zelfs sommige consoles crashten. PC gamers mogen weer in hun handjes klappen, want daar doet Cyberpunk 2077 het vooralsnog prima.

Daarentegen willen veel console gamers natuurlijk ook zonder zorgen aan de slag met deze game. Velen zijn de uitdaging aangegaan. Helaas liepen velen ook tegen flink wat fouten, errors en glitches aan. Bekijk hieronder een kleine greep uit de frustraties. Er is echt nog veel meer te vinden als je op het internet alleen al zoekt naar Cyberbug.

#Cyberbug2077 average playerbase right now: PC/Stadia players vs PS/Xbox players pic.twitter.com/awvJDgw6gL — Ferris Kleier (@Nachtschrecken) December 12, 2020

Nog een fijne nacht en tot de volgende Melig op Zondag!