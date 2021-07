Melig op Zondag: Bizarre game accessoires

Gamers hebben het natuurlijk hartstikke zwaar. Daarom zijn er hier een aantal handige game accessoires om alles wat makkelijker te maken (of vooral bizarder).

Deze is voor de PC gamers

Wil jij dat je handen goed droog en warm blijven tijdens een intense shooter. Kijk dan niet verder, want hier is, speciaal voor jou, de Keybaord Heater!



Een kettingzaag als controller?

Ja, je hoort het goed. Op de PlayStation 2 kon je ooit een zeer speciale Resident Evil 4 Chainsaw controller aanschaffen. Het speelt natuurlijk voor geen meter, maar wat ziet deze game accessoire er ontzettend tof uit!



Wordt dit ooit de toekomst van VR gaming?

Virtual Reality wordt steeds betaalbaarder en ziet er steeds beter uit. Voor een complete beleving is echter niet ieder huis even geschikt. Er moet genoeg ruimte zijn om te kunnen bewegen en bovenal is het nog voor beginners nog gevaarlijk ook. Mensen vergeten soms wel eens de echte wereld en slaan bijvoorbeeld een mooie vaas kapot. De Virtuix Omni lijkt mij een eerste stap in de goede richting om hoogwaardig in VR te kunnen gamen. Uiteraard alleen voor de mensen onder ons met een flink salaris en een speciaal ingerichte kamer.



VR op de Switch!!

Nou ja, bijna dan. Het is eigenlijk gewoon een 3D bril die om de Nintendo Switch heen kan. Zijn er fans hier?



Een kleine greep uit een aantal bizarre game accessoires. Welke zijn wij vergeten te noemen? Laat het ons weten in de reacties. Ben je nog steeds melig? Kijk dan maar eens hier of hier.