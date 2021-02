Melig op Zondag: Bernie Sanders

Het kan je vast niet ontgaan zijn, maar Bernie Sanders is een stuk populairder geworden dankzij een explosie aan memes.

Het gebeurde allemaal tijdens de inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden. Door corona mochten er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, waaronder deze oud-presidentskandidaat. Het beeld van deze man op leeftijd, alleen zittend, zorgde voor veel herkenbaarheid onder Twitteraars en anderen. Uiteindelijk gingen veel mensen aan de haal met de beelden, wat resulteert in een aantal hilarische memes. Geniet ervan en een fijne zondag! Oh, en had je onze vorige Melig op Zondag al gezien? Daar kun je kijken naar videogame reclames met beroemdheden erin.

who put Bernie on an icy moon in Destiny 2? Look at him just chilling there pic.twitter.com/B3YUK5m0Io

— Tom Warren (@tomwarren) January 20, 2021