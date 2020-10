Melig op Zondag: Alles draait om het uiterlijk, toch?

De strijd is nu toch echt losgebarsten. De prijs, data en games zijn bekend van zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X/S en verschillen niet veel van elkaar. Gaat het dan toch om het uiterlijk?

Wie kiezen jullie?

De PlayStation 5 of de Xbox Series X. Het lijkt wel de verkiezingen in Amerika; we hebben écht wat te kiezen. Hoewel het innerlijk van de consoles vrijwel identiek is, zien de twee consoles er wel erg verschillend uit. Gelukkig maakt YouTube kanaal ‘Reckless Comedy’ het ons wat gemakkelijker. Kijk en kies zou ik zeggen.

PS5 vs. Nintendo Switch

Laten we eerst even beginnen met de vreemde eend in de bijt. De Nintendo Switch is natuurlijk al een tijdje uit en lijkt nu flink ondergesneeuwd te gaan worden door Sony en Microsoft. Of ligt het toch net even anders? Dat speelse gedrag bevalt me wel 😉

PS5 vs. PC (master race)

Is dit eigenlijk wel te vergelijken met elkaar? Stiekem had ik deze generatie al gehoopt op modulaire consoles, zodat je zelf kunt bepalen of 1TB SSD genoeg is en of dat over 2 jaar nog steeds genoeg is. Ondanks dit grote nadeel ten opzichte van PC’s kleven er misschien toch ook wel nadelen aan PC gaming? Agh, waarom hebben we het eigenlijk over al deze moeilijke materie, kies gewoon de leukste:

PS5 vs. Xbox Series X

Tot slot de strijd waar het allemaal om draait. Kies je voor een Xbox Series X of voor een PlayStation 5? Misschien helpt deze video wel een beetje (ik vind het erg moeilijk kiezen in ieder geval). Uiteindelijk draait het allemaal om het uiterlijk toch?

En heb je nou echt niets te doen, dan is hier nog een leuke PS5/Xbox Series X meme compilatie.