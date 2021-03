Melig op Zondag: 25 jaar Pokémon

Pokémon bestaat alweer 25 jaar, daarom verblijden we jullie in deze Melig op Zondag met allerlei content over deze franchise. Geniet ervan!

Geschiedenisles

Allereerst een hardnekkig stukje verwarring de wereld uit helpen; Pokémon is NIET direct van Nintendo. Je leest het goed, de franchise behoort toe aan The Pokémon Company. Er zijn drie partijen die een percentage bezitten van dit overkoepelende bedrijf. Nintendo, GameFreak en Creatures Inc. In theorie zou GameFreak (de ontwikkelaar van de meeste Pokémon games) een game kunnen uitbrengen op de PlayStation of Xbox consoles. Echter is die kans vrij nihil, omdat Nintendo dan uitgekocht zou moeten worden. Daarnaast verkopen de recente games als warme broodjes, dus echt nodig is het ook niet.

Sinds 1996 kunnen gamers van over de hele wereld genieten van deze franchise. In de afgelopen Pokémon presentatie werd hiervan een korte compilatie getoond, kijk maar eens.



Bizarre dingen

De afgelopen jaren hebben wij genoeg geschreven over best wel heftige dingen in de Pokémon franchise. Denk bijvoorbeeld aan bizarre omschrijvingen uit de Pokédex (deel 1 en deel 2), enge Pokémon of ASMR? Je kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat wel. Wat dacht je bijvoorbeeld van een virtueel concert, met onder andere Post Malone?



The Pokémon Company is ontzettend groot. Ik heb het nu nog niet eens over de anime gehad of GO. Wat zijn jullie tofste herinneringen of momenten?