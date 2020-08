Meerder teasers voor mogelijke Batman-game geplaatst

Warner Bros Montreal zit deze week niet stil. We weten dat ze aanstaande zaterdag een nieuwe game gaan onthullen en dat de kans groot is dat het een Batman-game is. Toch blijft men ons nog voorlopig teasen.

Het is geen nieuwtje dat Warner Bros Montreal met iets gerelateerd aan Batman werkt. De teasers die via het Twitter-account r3dakt3d zijn geplaatst worden door zowel gedeeld als geplaatst door Warner Bros Games Montreal. De twee teasers die tot nu toe zijn geplaatst bevatten een soort puzzel, waarvan je de uitkomst op r3dakt3d.com kunt invoeren.

Vandaag toont de code een blauwdruk van een stad en vraagt om morgen terug te komen voor een nieuwe teaser.

INPUT 01 MISSING. REFER TO ATTACHED VIDEO FOR CORRECT INPUT CODE. #DCFanDome pic.twitter.com/r4svRlyQMD — r3dakt3d (@r3dakt3d) August 18, 2020

We zullen nog even geduldig af moeten wachten op de onthulling, maar tot die tijd kun je jezelf in ieder geval vermaken met de puzzels en teasers.