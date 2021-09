Meer van Splatoon 3 tijdens de Nintendo Direct

Splatoon 3 laat zich zien in de Nintendo Direct met veel nieuwe beelden.

De terugkeer van Mammalianen

De langverwachte verhaalstand in Splatoon 3 gaat over de verdwijning van alle zoogdieren. Twee katten hebben echter geluk gehad. Het lijkt erop dat het Splatoon team op onderzoek uitgaat. In de Nintendo Direct presentatie kwamen er korte flitsen voorbij van dit singleplayer avontuur. Verder kwamen we ook achter de naam van de stad waar alles zich afspeelt, namelijk Splatsville.

Splatoon 3 verschijnt hopelijk in 2022, jammer genoeg werd er geen releasedatum bekendgemaakt. Kijk jij uit naar dit nieuwe deel?