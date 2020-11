Meer van Resident Evil Village getoond

In een promotie video van Playstation, waarin we tennisster Naomi Osaka zien spelen, krijgen we nieuwe gameplay beelden van Resident Evil Village voorgeschoteld.

De tennisster mocht al even met de Playstation 5 aan de slag en verteld hoe ze graag gamed tussen de wedstrijden door, om een beetje tot rust te komen. Ze begint met de nieuw Spider-Man game, waarin we wat toffe actie zien. Uiteindelijk wisselt ze naar Resident Evil Village, waarin we wat nieuwe gameplay voorbij zien komen. Ze loopt in first-person door een dorpje heen (logisch met een titel als ‘Village’) en krijgen dus wat sfeer impressies. Ook zien we een grote bruut voorbij komen, die mogelijk op jou jaagt en lijkt Naomi een paar keer goed te schrikken. Waarvan, geen idee.

Bekijk die promotie video hieronder. Playstation heeft ook andere promotie video’s met bekende mensen, welke je hier op hun Youtube-kanaal kunt vinden. De playstation 5 komt deze week uit in onder ander Amerika, wij moeten nog even tot de 19e wachten. Hebben jullie er een weten te bemachtigen, of wacht je nog even tot volgend jaar?