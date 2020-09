Abe gaat op een bijzonder avontuur om zijn volk te redden van het kwaadaardige Rupture Farms. Bekijk snel de nieuwe trailer.

We krijgen een toffe indruk van de wereld waarin het zich afspeelt. Er hangt een apocalyptisch windje in de lucht, maar dat hoort ook wel een beetje bij Oddworld. Helaas is het niet duidelijk wanneer de game gaat verschijnen of voor welke consoles. Voor nu moeten we het doen met deze leuke trailer.